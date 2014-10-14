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11 مترا تعطل حلم بناء استاد الأهلي

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11 مترا تعطل حلم بناء استاد الأهلي 11 مترا تعطل حلم بناء استاد الأهلي

يواجه النادي الأهلي أزمة إنشائية تهدد حلم مجلس الإدارة بإنشاء إستاد في فرع القلعة الحمراء الثالث في مدينة الشيخ زايد.

وأوضح هشام العامري عضو مجلس إدارة الأهلي: "بشكل مبدئي تقرر أن تكون سعة الإستاد تتراوح بين 50 و60 ألف متفرج".

وأضاف: "ولكن هناك مشكلة إنشائية، لأن النادي حصل على تراخيص إنشاء مباني بارتفاع أقصاه 11 مترًا فقط، وهذا لا يكفي لبناء إستاد".

وواصل العامري في تصريحات تليفزيونية: "طلبنا اجتماعًا برئيس الوزراء إبراهيم محلب، لتعديل هذه التراخيص، لأن المباني حول فرع النادي يصل ارتفاعها 25 مترًا".

وأتم عضو الأهلي: "هناك العديد من العروض المالية لبناء الإستاد بنظام حق الانتفاع BOT، ولكن لن يتم البت فيها قبل إنهاء مشكلة التراخيص".

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