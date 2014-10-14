فريق العالم - صلاح الدين سعيد واختيار غريب في الدفاع

يعرض FilGoal.com اختيارات صلاح الدين سعيد مهاجم الأهلي لفريق العالم، والذي يضم أفضل نجوم كرة القدم في عام 2014 من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات مهاجم الأهلي من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية.. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار الإثيوبي الدولي في تشكيله لفريق العالم، اختيارا غريبا وهو دانتي قلب دفاع بايرن ميونيخ ومنتخب البرازيل.

فدانتي كان شريكا في الموسم الماضي في خسارتين، الأولى أمام ريال مدريد وهو يرتدي قميص بايرن ميونيخ بأربعة أهداف في دوري الأبطال.

والخسارة الثانية وهو يشغل مكان تياجو سيلفا في قلب دفاع البرازيل بجوار ديفيد لويز، إذ خسر السليساو 7-1 أمام ألمانيا في أقسى هزيمة لراقصي السامبا على أرضهم ووسط جماهيرهم بكأس العالم 2014.