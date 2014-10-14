' من بين زيدان وإبرا؟ أختار رونالدو '

من بين زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش، اختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد النجم البرتغالي كأفضل من دربه في تاريخه.

أنشيلوتي تحدث عبر راديو كادينا الإسباني عن رونالدو، ماكينة أهداف ريال مدريد هذا الموسم.

وقال أنشيلوتي: "لقد دربت زيزو، دربت إبرا، لكن أفضل من دربته في حياتي هو كريستيانو رونالدو".

المدرب الإيطالي درب أيضا باولو مالديني، أندريه شيفتشينكو، كاكا، روي كوستا، أندريا بيرلو، رونالدو البرازيلي والعديد من أيقونات كرة القدم في العالم.

وتابع أنشيلوتي "مع رونالدو، أنت تبدأ أي مباراة لك متقدما بنتيجة 1-0.. إنه يسجل كلما لعب، ببساطة".