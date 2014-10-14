أرسنال: استبدال فينجر سيكون التحدي الأكبر للنادي

حين يختار أرسين فينجر الراحة ويكف عن قيادة أرسنال، سيعاني النادي الإنجليزي في البحث عن خليفة يملك كفاءة تقارن بالبروفسور الفرنسي.

هذا الأمر يعرفه أرسنال ورئيسه التنفيذي إيفان جازيديس وأقر به في تصريحات نقلها النادي اللندني عبر موقعه الرسمي.

فينجر يقود أرسنال منذ 18 عاما، فاز بالدوري مرارا، وفي أحد المواسم من دون هزيمة، فاز بالكأس الموسم الفائت، وقاد الفريق لنهائي دوري الأبطال قبل خسارة اللقب لصالح برشلونة.

وعنذلك قال جازيديس: "حين سيقرر فينجر الراحة، لا نعلم متى، سنعاني في العثور على مدرب مثله.. سيكون هذا التحدي الأكبر للنادي".

وتابع مساء الثلاثاء "فينجر قائد رائع، سائق ممتاز لسفينة أرسنال ومن العسير أن نعثر على بديل له".

البروفسور صنع مجدا كبيرا لأرسنال، حافظ عليه في دوري الأبطال في الـ20 عاما الأخيرة، واكتشف العديد من المواهب أو صقلها مع المدفعجية مثل تييري هنري، باتريك فييرا، دينيس بيركامب وأخرين.

وأتم جازيديس "رحلة طويلة مرت بالنادي، لكننا كنا دائما على ثقة لأننا نمتلك عملاقا في مقعد القيادة هو أرسين فينجر".