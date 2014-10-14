أمل علم الدين...رسمياً أمل كلوني

يبدو أن العادات الشرقية مازلت تسيطر على أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي George Clooney، فما إن أصبحت زوجته رسمياً حتى تخلت عن كنيتها والتحقت بكنيته لتصبح أمل كلوني.

وقد وصلت المحامية اللبنانية والناشطة الحقوقية إلى العاصمة اليونانية أثينا اليوم الثلاثاء، لعرض ما لديها من خبرة قانونية لخدمة اليونان في المعركة التي تخوضها منذ أمد طويل مع بريطانيا من أجل استعادة منحوتات رخامية قديمة كانت تمثل من قبل جزءاً من معبد البارثينون.

واللافت أن المحامية غيّرت كنيتها في الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بـ محاماة دوتي ستريت تشامبرز فأصبح "أمل كلوني "، حتى أنها لم تكتب أمل علم الدين كلوني .

وحظيت العروس الجديدة بتغطية إعلامية واسعة لدى وصولها أثينا، كما بدت غاية في الأناقة والسعادة.

يُذكر أنّ أمل علم الدين وGeorge Clooney تزوجا في آواخر شهر أيلول واستمرّ الزفاف لـ4 أيّام، وانتهى بزواج مدنيّ في القصر البلدي لمدينة البندقية.