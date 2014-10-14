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وعد البحري تستقبل مولودها الأول وتستعد لألبومها الثاني

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وعد البحري تستقبل مولودها الأول وتستعد لألبومها الثاني وعد البحري تستقبل مولودها الأول وتستعد لألبومها الثاني

الأربعاء 15-10-2014 17:13

تعيش الفنانة وعد البحري أسعد لحظات حياتها حيث رزقها الله بمولودها الأول حيث تحتفل وعد مع زوجها المنتج أحمد البنا بمولودها وتستعد لإقامة حفل سبوع ستدعو إليه أصدقاءها المقربين كي يشاركوها فرحتها.
من جهة أخرى، بدأت وعد استئناف نشاطها الفني بالتجهيز لألبومها الثاني وهو من إنتاج أحمد البنا منتج ألبومها الأول حيث أكد البنا أن الألبوم يحمل العديد من المفاجآت التي تناسب موهبة وعد الاستثنائية. وسيكمل هذا الألبوم النجاح الذي بدأته وعد مع ألبومها الأول. وأشار البنا أن الألبوم خطوة نحو العالمية بما يحمله من موسيقى مختلفة ومتيمزة ستتوج بصوت وعد المميز الذي ينافس الكثير من نجمات الساحة الفنية.
تعاونت وعد في الألبوم مع الشاعر ناصر الجيل ووائل توفيق ومع الملحنين مدين وأحمد محيي ومعتز أمين وعمرو حليم ومن الموزعين أسامة عبد الهادي وأحمد عبد السلام إضافة إلى مجموعة أخرى من أهم صنّاع الاغنية. وسيضم الألبوم 15 أغنية وسيطرح مع بداية 2015.

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سيدتي