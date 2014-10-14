تظاهرة غير مسبوقة للشرطة بالجزائر

نظم عناصر الشرطة الجزائرية الذين لا يسمح لهم القانون بتأسيس نقابة، تظاهرات غير مسبوقة الإثنين والثلاثاء في غرداية (جنوب) ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بتحسين ظروف العمل ووقف الاعتداءات ضدهم.

وسار العشرات من رجال الشرطة المنتمين لقوات مكافحة الشغب ظهر الثلاثاء نحو عشرين كيلومترا من مقر الوحدات الجمهورية بالحميز بالضاحية الشرقية للجزائر العاصمة نحو مقر الحكومة ووزارة الداخلية.

> وجرت المسيرة في هدوء تام ودون رفع أي شعارات، بينما رفض المحتجون الحديث إلى والي الجزائر عبدالقادر زوخ في غياب وزير الداخلية والمدير العام للأـمن الوطني الموجودين في غرداية التي شهدت أول مسيرة للشرطة الإثنين.