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بالفيديو.. على جمعة: «الموالد ليست شركًا.. واللى يقول غير كدة مبيفهمش»

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بالفيديو.. على جمعة: «الموالد ليست شركًا.. واللى يقول غير كدة مبيفهمش» بالفيديو.. على جمعة: «الموالد ليست شركًا.. واللى يقول غير كدة مبيفهمش»

د.على جمعة المفتى الأسبق

أكد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، أن الاحتفال بذكرى الموالد ليست شركا ولا حراما، كما يدعى البعض ومن يقول غير ذلك فما يقوله خرافات.

وأضاف جمعة عبر برنامج، “والله أعلم”، المذاع على فضائية “سى بى سى مباشر”، أن الموالد بها العديد من الفوائد الاجتماعية السياحية والاقتصادية والفكرية والتربوية والدينية، قائلًا “الناس اللى بتقول إن ده شرك مش فاهمة حاجة لأن المصريين عمرهم ما يشركوا بالله أبدًا”.

وأوضح مفتى الجمهورية السابق أن الأشخاص الذين يسكنون فى الأرياف ليس لديه أى نزهة إلا الموالد ليذهب إليها، قائلًا “يعنى الراجل اللى فى الأرياف فسحته فين غير فى الموالد هو وولادة” موضحًا أن بها 360 مولدا، وهو ما يعادل مولدا فى كل يوم فى العام حسب قوله.

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