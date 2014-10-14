زيّني إطلالاتك بإكسسوارات من "دون سكّر"!

"من دون سكر" أو Sans Sucre إسم فريد من نوعه أطلقته مصمّمة الاكسسوارات "نيللي حلاّب صايغ" على علامتها التجارية.

إنّ علاقة السكر وقائمات الطعام بالأكسسوارات هو ما ميّز تصاميم نيللي التي استطاعت أن تنقل عالم المطبخ الى عالم الاكسسوارات.

فكرة جديدة وغريبة من نوعها ابتكرتها نيللي لتتحدى هذا العالم المليء بالابتكارات، فبمجرّد ان تلقي نظرة على القطع المصممة على شكل ملعقة أو شوكة حتّى يبدو على وجهك الذهول والانبهار. جودة في التصميم وإبداع في الفكرة تتنقّلين من تصميم الى آخر من دون ملل. فكل قطعة تحمل معها قصة ووصفة "Recipe". ولنعرف المزيد عن هذه التصاميم كان لسيّدتي نت هذا الحوار مع المصمّمة نيللي حلاب.

من هي نيللي حلاب؟ وما هي علاقتك بالسكّر؟

أنا نيللي حلاّب صايغ، أم لولدين، مصمّمة إكسسوارات وأعيش في جدّة منذ سبع سنوات. أنا مولعة في أكل السكّر وأدخلت السكاكر عند تنظيمي لحفلة زفافي في كل شيء، بدءا" من بطاقة الدعوة المصنوعة من السكاكر الى الزينة والأزهار.



كيف ومتى بدأت مشوارك في تصميم الاكسسوارات؟

بدأ كل شيء عندما كنت حاملا بمولودي الأوّل، فبعد زيارتي الأولى للطبيب وحصولي على أوّل صورة للجنين، قرّرت أن أضعها في إطار وأعلّقها كسلسال في رقبتي، وأغير الصورة كل شهر. ومنذ ذلك الحين لاقت الفكرة رواجاً وكان الجميع يسألني من أين حصلت على هذا التصميم. وهكذا بدأ المشوار..



من أين أتيت بهذه الفكرة الغريبة؟

"من دون سكر" Sans sucre, هو الإسم الذي اخترته لتصاميمي التي هي عبارة عن قطع كبيرة في الحجم وتجسّد بعضاً من أواني الطعام والقهوة والمطبخ، وأطلقت على كل قطعة إسم ووصفة تساعد السيدة على تنسيق ثيابها مع القطعة التي تشتريها. أما فكرة عدم وجود السكر، وهذا لكي لا تشعر السيدة بالذنب عند شرائها للقطع، وتستمرّ بذلك.

لمن تصممين، أو من هي المرأة التي تخاطبينها في تصاميمك؟

أتوجّه في تصاميمي للمرأة التي لديها شخصية مميّزة ومختلفة، عصرية وواثقة من نفسها ومغامرة.



ما الذي يميّزك عن غيرك من المصممّين؟

أنا أؤمن أن التطور يأتي بتعلّم تقنيات جديدة، والإطلاع على كل ما هو جديد، وبإشباع الخيال من خلال الإطلاع الدائم والبحث. وعلى عكس باقي المصممين فأنا لا أحصر منطقة البحث في مجال واحد بل من الممكن أن أستوحي من الميكانيكي والمكتبات كما السوبرماركت.

ما هي القطعة المفضلّة لديك؟

أنا أعشق كل قطعي، وأصمم بشغف! وأحرص دائماً على أن أشرف بنفسي على عملية البيع.

٨ـ ما هو جديدك؟

أركّز الآن على تصميم الشوك والملاعق فأنا احب شكل الملعقة والشوكة بالإجمال، وأنا أعمل على إعادة تصميمهم حسب الفكرة التي أريد تنفيذها.