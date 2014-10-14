مؤسس “فيسبوك” وزوجته يقدمان 25 مليون دولار لجهود مكافحة الإيبولا

قرر مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مارك زوكربيرج وزوجته بريسلا تشان، اليوم الاثنين، التبرع بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار لمكافحة وباء الإيبولا المتفشي في بعض أجزاء القارة الإفريقية ولصالح المتضررين منه.

وأوضحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن زوكربيرج وزوجته يسهمان بذلك في مكافحة انتشار الوباء في العالم قبل أن يصبح مثل وباء الإيدز.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسس الشبكة العالمية نشر ذلك التبرع عبر حسابه على فيسبوك، مؤكدا أن رغبته وزوجته في مواجهة ذلك الوباء الخطير الذي أصاب حوالي ثمانية آلاف وأربعمئة شخص حتى الآن، دفعتهما للتبرع بذلك المبلغ.

أ ش أ