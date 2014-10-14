محمد صلاح: مفتقد أبو تريكة

أقر محمد صلاح جناح تشيلسي الإنجليزي ومنتخب مصر بتأثره نفسيًا منذ اعتزال محمد أبوتريكة نهاية العام الماضي.

وقال صلاح: "مفتقد أبوتريكة داخل وخارج الملعب، كنا نجلس سويًا لفترات، والآن حريص على الاتصال به باستمرار".

وأوضح في تصريحات تليفزيونية "ألعب في مركز مختلف عن الفترة التي تولى فيها بوب برادلي المسئولية، لأن المنتخب الآن يلعب بطريقة 3-5-2 أو 3-4-3".

وأضاف لاعب المقاولون العرب السابق "نبني جيلا جديدا للمنتخب، وأتمنى أن نكون على قدر المسؤولية، ويحالفنا التوفيق لتحقيق إنجازات جديدة".

وأتم محمد صلاح "نسعى للتأهل لكأس أفريقيا، لأن اسم مصر كبير في القارة، ولا يجوز أن تغيب عن البطولة مرتين متتاليتين".