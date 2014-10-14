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التحالف الدولي يعلن شن 21 غارة ضد “داعش” قرب بلدة عين العرب شمال سوريا

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التحالف الدولي يعلن شن 21 غارة ضد “داعش” قرب بلدة عين العرب شمال سوريا التحالف الدولي يعلن شن 21 غارة ضد “داعش” قرب بلدة عين العرب شمال سوريا

الجيش الأمريكي

أعلن الجيش الأمريكي أن قوات التحالف الدولي التي تقودها الولايات المتحدة نفذت 21 ضربة جوية على مواقع لتنظيم داعش في دير الزور وقرب مدينة عين العرب في شمال سوريا خلال اليومين الماضيين.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن القيادة المركزية الأمريكية إن ضربة أصابت مصفاة لتكرير النفط قرب دير الزور، بينما دمرت ضربات أخرى منطقتي تجمع لمقاتلي التنظيم المتشدد وألحقت أضرارا بمبان أخرى.

وقال الجيش إن هناك مؤشرات على أن الضربات الجوية أبطأت تقدم التنظيم في عين العرب، لكنه حذر من أن الوضع على الأرض ما زال غير مستقر، وأن مقاتلي التنظيم يحاولون كسب أراض جديدة وأن الميليشيا الكردية “تواصل الصمود”.

وقالت مصادر كردية من داخل المدينة إن المقاتلين الأكراد استعادوا تل شعير وهو موقع مطل على عين العرب ويبعد عنها نحو خمسة كيلومترات غربا.
> وكان تنظيم داعش أرسل أمس الإثنين تعزيزات عسكرية لمقاتليه في بلدة عين العرب.

أ ش أ

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