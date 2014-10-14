«الصحفيين العرب» يدين اغتيال الإعلامي الليبي معتصم الورفلي

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيين في ليبيا، والتي راح ضحيتها الإذاعي الليبي معتصم بالله الورفلي، فضلاً عن اختطاف الإعلامي معاذ الثليب بقناة العاصمة، والكاتب صلاح نقاب.

وذكر الاتحاد في بيان له، الثلاثاء، أن تلك الجرائم «تعكس مدى ما يتعرض له الصحفيين والإعلاميين في ليبيا من اغتيالات وتهديدات دائمة بالتصفية الجسدية، وما يعيشون فيه من رعب وإرهاب».

وأعلن الاتحاد، تضامنه مع نقابة الصحفيين والإعلاميين الليبية في إدانة هذه الجرائم النكراء، مطالبًا المنظمات الدولية والحقوقية بإدانة هذه الأعمال الإجرامية، التي تتعارض مع حرية الرأي والتعبير.