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شيخ الأزهر يطالب الغرب بإيجاد رؤية جديدة للعمل مع بلاد الشرق

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شيخ الأزهر يطالب الغرب بإيجاد رؤية جديدة للعمل مع بلاد الشرق شيخ الأزهر يطالب الغرب بإيجاد رؤية جديدة للعمل مع بلاد الشرق

الدكتور أحمد الطيب

طالب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الغربَ بإيجاد رؤية جديدة للعمل مع بلاد الشرق.

جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر اليوم الثلاثاء مع السفير جون كاسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة لبحث سبل توسيع الشراكة بين الأزهر الشريف وبريطانيا، وزيادة المنح المقدمة من بريطانيا لخريجي الأزهر الشريف.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء أن الأزهر الشريف مؤسسةٌ عِلمية عالمية تعنى بنشر الفكر الإسلامي الوسطي ، مشددا على أن الإسلام بريء من عمليَات القتل والهدم والتهجير التي تَتِم باسم الإسلام، متطلعًا إلى تعاون الجميع لرفع المعاناة عن شعوب الشرق التي تضررت من التطرف والإرهاب.

ومن جانبه، قال السفير البريطاني، إن حكومته تقدر دورَ الأزهر الشريف في والعالم كله، ورعايتَه للفكر الإسلامي الوسطي، و جهودَ الإمام الأكبر المُستمرة في تحقيق السلام العالمي، مؤكدًا أن السفارة البريطانية بالقاهرة ستعمل على توسيع الشراكة بين الأزهر وبريطانيا في جميع المجالات الثقافية والدينية.

أ ش أ

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