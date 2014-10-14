وزير البترول يزور قناة السويس ويلتقى مع الفريق مميش

قام المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء بزيارة إلى هيئة قناة السويس حيث كان فى استقباله الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة بحضور المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية والمهندس محمد شيمى رئيس شركة بتروجت والمهندس جمال حجازى نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات والمهندس أحمد شعبان نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

وقد استعرض الفريق مميش مراحل المشروع القومى لقناة السويس الجديدة وأهميتها وأهدافها باعتبار أن هذا المشروع القومى سيسهم فى تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى وتحول مصر لمركز اقتصادى تجارى عالمى مؤثر فى التجارة العالمية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على أهمية امدادات مصادر الطاقة فى تنفيذ المشروع والمضى قدماً به .

ومن جانبه أكد وزير البترول أن مشروع قناة السويس الجديدة يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادى لمصر ، مشيراً إلى مساهمة احدى شركات قطاع البترول “بتروجت” فى أعمال الحفر بالمشروع .

وعلى هامش الزيارة تم عقد اجتماع مع ممثلى شركة جنرال الكتريك لبحث لدراسة إقامة محطات كهرباء للمشروع ذات كفاءة توليد مرتفعة بغرض تحقيق الاستخدام الاقتصادى الأمثل لمصادر الطاقة .

أ ش أ