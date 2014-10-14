محمد بن راشد يزور معرض "جيتكس 2014"

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عصر اليوم معرض "جيتكس" لتقنية المعلومات الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي للسنة الرابعة والثلاثين حتى بات من أكبر وأشهر خمسة معارض في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم.

وقد تفقد سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أجنحة ومنصات الشركات العالمية المتخصصة في المعلوماتية " هاردوسوفت وير" المشاركة بقوة في دورة هذا العام التي تعد الدورة الأكبر لجهة عدد العارضين ومساحة أرض المعرض التي ناهزت مائة الف متر مربع وبمشاركة نحو 3700 شركة وجهة حكومية من سبعين دولة بما فيها دولة الامارات العربية المتحدة.

جناح " ميكروسوفت" الشركة العالمية المتخصصة في الابتكار والابداع في عالم تقنية المعلومات " سوفتوير" كان المحطة الاولى في جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث شاهد سموه ومرافقوه تجربة جهاز حديث سيستخدم لأول مرة في منطقة الشرق الاوسط يدعى " سيتي نكست CITY NEXT " ويعمل بتقنية ذكية في طائرة مروحية يمكن ربطها الكترونيا بالدوائر الحكومية وتلبية حاجات الحكومات والأفراد في توفير المعلومات الخاصة بكل دائرة كالطوارئ والاسعاف وإنقاذ المرضى والبحث والعثور على مواقع الدوائر والمؤسسات وقياس مؤشر السعادة والتعرف على موقع أي شخص يتيه في الصحراء وإنقاذه خلال مدة زمنية قياسية ومن المتوقع استخدامه على مستوى مدن دولة الامارات حيث لا يستخدم حاليا إلا في مدينة نيويورك الأمريكية ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط من خلال معرض /جيتيكس/.

ثم توقف سموه عند جناح شركة " إنتل " المتخصصة في حماية الشبكات العنكبوتية من القرصنة والفيروس وغيرها من المشكلات التي تطرأ على هذه الشبكات واستمع سموه من القائمين على منصة العرض الى مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها الشركة في دولة الامارات خاصة في دبي حيث مقرها.

كما عرج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جناح شركة " ساب " السويدية واستمع من مسؤوليها الى الخدمات الذكية التي توفرها الشركة للمتعاملين بخاصة في قطاع الرياضة عموما.

وتعرف سموه خلال جولته على جهاز " بلاك بيري" الذكي خلال توقف سموه عند جناح الشركة حيث استمع من مديرها إلى خصائص وميزات الهاتف الذكي من " بلاك بيري" الذي يعرض لأول مرة على مستوى العالم.

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