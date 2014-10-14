أبرز عبارات سلبية يمكن لأى مدير التفوه بها أمام موظفيه:«أنا الرئيس» و«أنت محظوظ بالعمل معى»

يعتبر الحرص في انتقاء الكلمات أمراً في غاية الأهمية من أجل تحقيق النجاح.

ويمثل انتقاء الكلام أحد أبرز الميزات والمهارات التي يجب أن يتمتع بها القائد الناجح.

وقالت رئيسة شركة “ويل سيد” القول الحسن” دارلين برايس، إن “القائد العظيم يتحلّى بقوة الخطاب،” مضيفةً أن “المدير يدرك تماماً مدى تأثير الكلمة في عقول وقلوب موظفيه.”

ويجب أن يستخدم القائد المميز العبارات الإيجابية والفعالة خلال الحديث مع فريق العمل، مثل “تقضي مهمتنا أو تهدف رسالتنا إلى” أو “يعتبر دوركم في غاية الأهمية ” وغيرها من العبارات الإيجابية. ومن المفضل أن يتجنب القائد الجيد استخدام العبارات التي ثؤثر بشكل سلبي على فريق العمل.

أما أكثر عشر عبارات سلبية يمكن أن يتفوه بها المدير، فهي التالية:

1. “أنا الرئيس:” ومجرد التفوه بهذه الكلمة، يعكس سلوكاً متسلطاً أو ديكتاتورياً، يفرض على فريق العمل عدم النقاش أو طرح الأسئلة، فضلاً عن تنفيذ العمل وفقاً لأسلوب المدير وتعليماته فقط. وتبطل هذه العبارة المعنى الحقيقي للميزة القيادية والتي تقتضي تمكين الآخرين وليس إذعانهم من أجل تحقيق أهداف العمل.

ويجب أن يستخدم القائد الناجح عبارة مثل: “ماذا يمكنني أن أفعل حتى أساعدكم في تحقيق نجاح العمل؟

2. “هذا ليس خطأي:” واقترحت برايس أن القائد الناجح يتحمل كافة المسؤولية عن أفعاله وأفعال فريق العمل، ولا يلقي باللوم على الآخرين لدى ارتكاب خطأ ما.

3. “سأقوم بتنفيذ العمل لوحدي:” ورأت برايس أن الدور القيادي ليس عملاً فردياً، بل ينبغي على القائد الجيد أن يعمل من خلال فريق عمله من أجل نجاح العمل، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

4. “أعرف ذلك… لقد فكرت في كل شيء:” وينبغي على القائد الناجح أن لا يقلل من قيمة عمل ومساهمات أفراد فريق العمل، معتبراً أنه يدرك كل تفاصيل العمل حتى إذا كان ذلك صحيحاً. ويجب أن يعمد المدير الجيد على تحفيز أعضاء فريق العمل، من أجل الإبداع في مهماتهم.

5. “الفشل ليس خياراً:” إذا استخدم المدير هذه العبارة في إطار العمل، فيعني ذلك أنه لن يسمح بارتكاب الأخطاء. ويحد هذا الموقف السلبي من قدرة أفراد العمل على النجاح والإبداع، والخوف من ارتكاب الخطأ.

6. “هذا ليس أسلوبنا في العمل:” ويجب أن يشعر القائد الناجح بالحماسة لتنفيذ الأفكار الجديدة وأساليب ابتكار العمل الحديثة، حتى إذا لم يكن مقتنعاً بها.

7. “أريد نتائج ولا أهدف إلى بناء العلاقات:” ويجب أن يدرك الرئيس الجيد أن فريق العمل هو من يحقق نتائج العمل، ما يتطلب بناء علاقات قوية بين الموظفين والمدراء.

8. “نفذ هذا العمل.. ولا يهمني إذا كانت الوسيلة غير أخلاقية، أو قانونية:” ومن صفات المدير الناجح أن لا يتغاضى عن سلوك غير أخلاقي من أجل تحقيق أهداف مالية أو تنظيمية. ولا تعتبر مقولة “الغاية تبرر الوسيلة” عذراً مقبولاً في تنفيذ أعمال غير مشروعة، إذ يجب أن يحفز القائد الناجح موظفيه دائماً لفعل الأمر الصواب.

9. “لا أريد أن أعرف أي أخبار سيئة أو مفاجآت:” وتنطوي هذه العبارة على عدم رغبة القائد السلبي بالتعامل مع القضايا التي تحتاج إلى حلول فورية. ويجب أن يكون القائد الناجح الشخص الأول لمعرفة المشاكل وكافة القضايا التي تحتاج إلى حلول قبل أن تتفاقم.

10. “أنت محظوظ بالعمل لدينا:” وتعتبر هذه العبارة من بين العبارات التي تقتل الروح المعنوية لدى الموظف، وتولد لديه الشعور أن المدير يقدم إليه معروفاً بتوظيفه. ويجب استبدال هذه العبارة بمقولة: “نحن محظوظون لكونك بيننا نقلًا عن موقع “CNN”.