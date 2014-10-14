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توقف النشاط الاقتصادي الألماني في الدول المصابة بـ«إيبولا»

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توقف النشاط الاقتصادي الألماني في الدول المصابة بـ«إيبولا» توقف النشاط الاقتصادي الألماني في الدول المصابة بـ«إيبولا»

توقف النشاط الاقتصادي الألماني تماما في الدولة المصابة بـ«إيبولا» في غرب أفريقيا بسبب تفشي هذا الوباء هناك.

وقال شتيفان ليبينج، رئيس جمعية الشركات الألمانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا، الثلاثاء، بالعاصمة الألمانية برلين، إنه لم يعد هناك أي أنشطة لشركات ألمانية في ليبيريا وغينيا وسيراليون. وأضاف ليبينج أنه تم أيضا تأجيل جميع مشاريع البنية التحتية هناك.

وفي الوقت ذاته حذر ليبينج من أن يؤثر ذلك على الدول الأفريقية الأخرى: «علينا أن نحرص على عدم تصوير أفريقيا بأنها قارة أمراض وأزمات». وأكد ليبينج أنه لا يوجد أي داع للتخلي عن الالتزام في جنوب أفريقيا وفي الكونغو وناميبيا.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الشركات الألمانية تعمل الآن على جمع الوسائل التي يمكن من خلالها مساعدة الشركات الألمانية في المناطق المصابة بـ«إيبولا».

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