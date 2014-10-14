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دعوات لـ”انتفاضة مسلحة” الأربعاء لسكان بنغازي الليبية لمساندة قوات حفتر

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دعوات لـ”انتفاضة مسلحة” الأربعاء لسكان بنغازي الليبية لمساندة قوات حفتر دعوات لـ”انتفاضة مسلحة” الأربعاء لسكان بنغازي الليبية لمساندة قوات حفتر

جنود ليبيون

دعا نشطاء ليبيون ومواطنين للخروج، غدا الأربعاء، فيما أسموه “انتفاضة 15 أكتوبر المسلحة” لمساندة الجيش والشرطة وإعلان رفضهم لما قالوا أنها “جماعات إسلامية متطرفة”.

ولاقت المظاهرة التي دعت لها منشورات وزعت في نطاق واسع في ليبيا وخاصة مدينة بنغازي (شرق)، وهي المكان المحدد لخروجها، تأييدا من عدة مناطق بالمدينة معلنين ذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تحدد المنشورات خطوات أو مكان المظاهرة أو أي تفاصيل متعلقة بها، إلا أن منظموها قالوا إنها لمساندة الجيش الليبي وضد “الجماعات الإسلامية المتطرفة”، في إشارة إلى تنظيم أنصار الشريعة (الجهادي)، وكتائب أخرى مساندة له، بحسب بعض الصفحات المناصرة للمظاهرة.

واستعدادا للمظاهرة المقررة غدا، فقد خرج اليوم الثلاثاء، وأمس الاثنين، سكان عدة أحياء منها: الوحيشي وبوهديمة وسيدي يونس والسرتي والماجوري في مدينة بنغازي، لإعلان تأييدهم ومشاركتهم في ذلك الحدث، مرتدين ملابس الجيش والشرطة ولثموا وجوههم حاملين لافتات كتب عليها “انتفاضة 15 أكتوبر يوم الحسم”، وكتب على أخرى “شباب بنغازي فداء للجيش والشرطة”، بحسب مراسل الأناضول.

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