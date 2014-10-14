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كتالونيا تعتزم اجراء الاستفتاء فى الموعد المحدد لكن بنتائج غير ملزمة

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كتالونيا تعتزم اجراء الاستفتاء فى الموعد المحدد لكن بنتائج غير ملزمة كتالونيا تعتزم اجراء الاستفتاء فى الموعد المحدد لكن بنتائج غير ملزمة

صرح أرتور ماس، رئيس إقليم كتالونيا، الكائن فى شمال شرق إسبانيا، بأنه سيمضى قدمًا فى إجراء استفتاء حول استقلال الإقليم عن إسبانيا فى 9 نوفمبر المقبل، لكن النتائج لن تكون ملزمة.
>وأوضح ماس، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) الثلاثاء، أن هذا الاستفتاء سيجرى تحت إطار قانونى مختلف حيث سيكون بمثابة استطلاع غير رسمى عن الانفصال.

كانت المحكمة الدستورية فى إسبانيا قد قضت بوقف إجراء الاستفتاء لحين البت فى الدعوى المقدمة من الإسبانية، والتى تطعن فى دستورية هذا الاستفتاء بدعوى أنه يتعارض مع نصوص الدستور الإسبانى وسيؤدى إلى تقسيم إسبانيا وتمزيقها.

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