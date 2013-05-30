«الإخوان» تهاجم «الداعية» بتهمة تشويه «مرسى وبديع والشاطر»

«العدل»: مهاجمة الإخوان شرف.. و«سلامة»: «دخلنا عش الدبابير»

كتب : رضوى هاشم وشيماء جلهوم ونورهان طلعت ووفاء بكر منذ 23 دقيقة

حملة شرسة بدأها الإخوان، لوقف بث المسلسل الجديد «الداعية» فى رمضان المقبل، تزعمها المخرج الإخوانى عز الدين دويدار، الذى طالب قيادات التنظيم، وعلى رأسهم المرشد العام والرئيس محمد مرسى والمهندس خيرت الشاطر بتحرير محاضر وتوجيه إنذارات لصناع المسلسل، وقال دويدار فى بيان إن تشويه شخصيات الرئيس والمرشد ونائبه أو تجسيدهم هو اعتداء على حقوقهم، وأشار إلى أن المسلسل الذى تنتجه «العدل جروب» يتكلف 300 مليون جنيه تتحمل عائلة ساويرس جزءاً كبيراً منها، حسب زعمه.

واتهم دويدار صناع المسلسل، بالدعاية السوداء ضد الإخوان والرئيس قبل انتخابات البرلمان ودعم الانقلاب ضد الرئيس، وقال: «يتعمد المسلسل رواية الأحداث بطريقة تستهدف تشويه الإخوان والإسلاميين ودورهم فى العامين الماضيين ويسب بشكل مباشر ويهاجم ويستهدف الرئيس مرسى بالاسم، وكذلك هناك تشويه فاضح للمهندس خيرت والمرشد العام، محمد بديع، بالاسم ويجسد شباب الإخوان وهم يذبحون الشباب على أسوار القصر ويقتلون بعضهم، كما يجسد حوادث اغتيال، يدعى صانعو المسلسل أنه قام بها الإخوان ضد شباب الثورة واليسار والمعارضة.

وقال دويدار: «لو أنا عملت فيلم، وجبت البرادعى وحمدين وموسى وألصقت بهم أفعالاً لم تحدث، هل سيصمت أنصارهم؟»، مؤكداً أنه عرف تفاصيل العمل من فريق العمل نفسه.

فى المقابل، اعتبر جمال العدل، منتج المسلسل، أن كلام دويدار عن مهاجمة المسلسل للتنظيم والمرشد عارٍ من الصحة، بدليل أنه حصل على موافقة الرقابة والتليفزيون، وقد اطلع عليه وزير الإعلام، وقال: «الهجوم على الإخوان شرف لا أدعيه، ولو كنا نهاجمهم فى العمل لأعلنت ذلك دون تردد أو خوف».

ورداً على تصريح «دويدار» عن رصد 300 مليون جنيه لميزانية العمل، قال: «لا يوجد مسلسل ينتج بهذه الميزانية، فيمكننى بذلك المبلغ السيطرة على الحكم، لا تقديم مسلسل فحسب»، وضحك الممثل هانى سلامة، على كلام دويدار، قائلاً: «هذا ليس بجديد على الإخوان، فقد كنت أعلم أننى سأدخل بهذا المسلسل عش الدبابير، لكنى لم أكن مدركاً أننى سأدخله بهذه السرعة».