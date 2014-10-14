محمود طاهر: فخور بفرع النادي الجديد واستاد الأهلي حلمنا

أشاد محمود طاهر رئيس الأهلي بجهود كل من ساهم في رفع راية النادي على مدار تاريخه.

وألقى رئيس الأهلي كلمة افتتاحية قبل انعقاد الاجتماع الأول في فرع الشيخ زايد وجه فيها التحية لكل مجالس الإدارات السابقة التس ساهمت فس رفعة النادي على مدار تاريخه.

وعبر طاهر عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية ليكون للنادي فرعا ثالثا على أرض الواقع مشيراً إلى أنه فخور بهذا وبات حلمه الكبير وهو حلم كل الأهلاوية المتمثل في بناء استاد الأهلي خلال فترة توليه المسئولية، خاصة أنه بدأ بالفعل في إعداد الدراسات المتعلقة بكل مراحل إنشاء الاستاد العالمي.

وقال إنه ومجلسه كان حريصاً منذ اللحظة الأولى عقب الانتخابات الماضية لأن يعطى فرع زايد أولوية في الاهتمام واستطاع بتضافر جهود كل أعضاء المجلس إنهاء كافة المشاكل مع الشركة القائمة على المشروع والتي تسببت في إيقاف العمل فيه منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن الخطوة الثانية كانت توفير المبالغ المالية اللازمة لإنهاء المرحلة الأولى في الموعد المحدد لها للوفاء بالعهد مع أعضاء الجمعية العمومية الذين منحوه ومجلسه الثقة الغالية.

وأكد محمود طاهر على أن الأهلي يسير على الطريق الصحيح، وأنه سعيد بما تم من إنجاز خلال الشهور الماضية واستكمال مسيرة الإنجازات وبناء القلعة الحمراء جيل وراء جيل يعكس قيمة هذا الصرح الكبير وتاريخه الحافل بالوطنية والانتصارات والبطولات.