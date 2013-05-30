«روب لوى» يجسد شخصية «جون كنيدى» فى فيلم

كتب : لوس أنجليس- رويترز منذ 18 دقيقة

قالت شبكة ناشونال جيوجرافيك، أمس الأول إن الممثل الأمريكى روب لوى سيجسد شخصية الرئيس الأمريكى الراحل جون كنيدى فى فيلم تليفزيونى يستند على كتاب للمذيع التليفزيونى بيل أوريلى والكاتب مارتن دوجارد.

وأضافت الشبكة أن فيلم (مقتل كنيدى) سيأخذ شكل «الدراما الواقعية»، وسيعرض على محطة تليفزيون «ناشونال جيوجرافيك» فى وقت لاحق هذا العام ليتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لاغتيال كنيدى.

قتل لى هارفى أوزوالد كنيدى فى 22 من نوفمبر عام 1963 فى دالاس عندما كان موكب الرئيس فى طريقه إلى تكساس.

ذاع صيت لوى (49 عاماً) فى الثمانينات فى أفلام مثل (الغرباء) و(نار سانت إلمو)، وسيقوم ببطولة الفيلم إلى جانب ممثلة (ابتسامة الموناليزا) جنيفر جودوين التى ستلعب دور السيدة الأولى جاكلين كنيدى.