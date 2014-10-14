قرار إنشاء مدرسة تجريبي بطنان الابتدائية يتسبب في أزمة بالقليوبية

أدى القرار الصادر بانشاء مدرسة تجريبية بمدرسة طنان الابتدائية بقليوب لنشوب مشاجرات بين أولياء أمور الطلاب ، فمنذ بداية العام الدراسى وحتى الان وطلاب التجريبى لا يجدون مكان فى المدرسه وتم فرش سجاجيد لهم علي الارض في طرقات المدرسة لأخذ الدروس.

رفض مدير المدرسة تنفيذ القرار الصادر بانشاء مدرسة تجريبىة داخل المدرسة الابتدائى، وقام بقبول اوراق من اولياء الامور لدخول الصف الاول الابتدائى بالمدرسه وفى نفس الوقت قبل اوراق للتجريبى.

وطالب عدد من اولياء الامور بتدبير فصول لهم وحضرت اكثر من لجنه من مديرية التربيه والتعليم لتمكين طلاب التجريبى من دخول الفصول، الا ان مدير الابتدائى واولياء امور الطلاب رفضوا ذلك.