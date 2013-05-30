نقص شديد فى السولار بالمحافظات.. وتكدس السيارات يغلق طريق «مصر - أسيوط» الزراعى

قطع طريق «الكيت كات - المناشى».. ووقف حركة القطارات عند «المرازيق»

كتب : وائل سعد ومحمد الأبنودى وسلامة عامر وعبدالله مشالى ومحمد مقلد ورفيق ناصف وأحمد فتحى منذ 17 دقيقة

عادت أزمة السولار من جديد بقوة، أمس، لتضرب المحافظات، وشهدت محطات الوقود عودة الطوابير التى امتدت لمسافات طويلة، مما أصاب الطرق الرئيسية، وخاصة طريق مصر - أسيوط الزراعى بشلل تام.

وقطع عدد من سائقى الميكروباص طريق «الكيت كات - المناشى»، فيما اصطفت العشرات من السيارات فى طوابير طويلة للحصول على السولار وبنزين 80، فيما أغلقت بعض المحطات على طريق الواحات البحرية وفى الهرم وفيصل والمنيب والوراق أبوابها أمام السيارات، لعدم توافر الوقود.

ومن جانبه، قال الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة: «إن الفترة المقبلة ستشهد شحاً فى المواد البترولية وعلينا أن نرصد أى نقص للإبلاغ عنه قبل تفاقم الأزمة ونفاجأ بالمواطن يقطع الطريق ويتظاهر ضدنا».

وتوقفت حركة قطارات الوجه القبلى فى الاتجاهين بسبب قطع سائقى الميكروباص القضبان عند مزلقان قرية «المرازيق»، جنوب الجيزة، احتجاجاً على نقص السولار، مما أدى إلى تعطل حركة 10 قطارات نحو 55 دقيقة.

وفى الغربية، عقدت اللجنة العليا للوقود بالمحافظة اجتماعاً طارئاً برئاسة اللواء السعيد عبدالمعطى، السكرتير العام، بعد تفاقم الأزمة، وناقش الاجتماع الأزمة، خاصة أن الكميات الواردة للمحافظة تقل عن المطلوب بنحو 244 ألف لتر سولار و214 ألف لتر بنزين 80.

ومن جهة أخرى، تمكنت مباحث التموين من ضبط 25 ألف لتر سولار مخلوط بالماء بنسبة 10% بدلاً من النسبة المقررة وهى 1،%، أثناء تفريغها بمحطة «نويبع الجديدة».

ومن جهته، كافأ الدكتور باسم عودة، وزير التموين مفتشى التموين بمحافظة جنوب سيناء على تمكنهم من ضبط 34 ألف لتر سولار، حاول وكيل محطة «الهضبة» بشرم الشيخ تهريبها إلى السوق السوداء.