الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا على مناطق متفرقة وقد تتكون بعض السحب الركامية أحيانا شرقا وتكون الرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية ليلا وفي الصباح الباكر.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية شرقية - شمالية / 12 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 41 26 65 15 .

> دبي 40 28 60 10 .

> الشارقة 41 26 65 15.

> عجمان 39 26 70 20 .

> أم القيوين 40 25 70 25 .

> رأس الخيمة 39 24 65 20 .

> الفجيرة 34 26 65 35 .

> العين 39 26 45 15 .

> ليوا 41 26 85 20 .

> الرويس 39 27 80 25.

> السلع 39 26 75 30.

> دلما 36 28 85 35 .

> طنب الصغرى 37 27 80 30 .

> طنب الكبرى 37 27 80 30 .

> أبوموسى 36 26 80 35.