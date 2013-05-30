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اشتباكات فى القصير ونقص حاد فى المستلزمات الطبية بها

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اشتباكات فى القصير ونقص حاد فى المستلزمات الطبية بها اشتباكات فى القصير ونقص حاد فى المستلزمات الطبية بها

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن اشتباكات دارت فى مدينة القصير بمحافظة حمص وسط سورية بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة من جانب والقوات النظامية ومقاتلين من حزب الله من جانب آخر.

وذكر المرصد، فى بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أن اشتباكات دارت فى مداخل قرية "عرجون" بحمص وأطراف مطار الضبعة العسكرى الذى سيطرت عليه القوات النظامية السورية وقوات حزب الله اللبنانى.

وأضاف المرصد أن "المشافى الميدانية فى مدينة القصير وريفها تشهد نقصا حادا فى المستلزمات الطبية بسبب الحصار الخانق الذى تفرضه القوات النظامية".

وأوضح أنه فى ريف حمص الشرقى تعرضت منطقة بساتين تدمر للقصف من قبل القوات النظامية ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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مصر 365