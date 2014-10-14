انخفاض «الاسترليني» بعد بيانات تضخم بريطانية

نزل الاسترليني إلى أقل مستوى في شهر مقابل اليورو إثر تباطؤ معدل التضخم التصخم بوتيرة تفوق التوقعات لتنحسر التكهنات برفع أسعار الفائدة البريطانية.

ونزل الاسترليني 0.75 بالمئة خلال اليوم وسجل 1.5959 دولار وهو أقل مستوى في شهر ويقترب من أقل مستوى في 11 شهرا الذي سجل في وقت سابق من الشهر عند 1.5943 دولار.

وارتفع اليورو 0.25 إلى 79.475 بنس وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع.

وأظهرت بيانات مكتب الاحصاءات الوطني أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت 1.2 بالمئة في سبتمبر ايلول مقابل 1.5 بالمئة في أغسطس نتيجة هبوط أسعار الغذاء ووقود السيارات.