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هندية أول «مبتورة ساق» تتسلق قمة «إيفرست»

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هندية أول «مبتورة ساق» تتسلق قمة «إيفرست» هندية أول «مبتورة ساق» تتسلق قمة «إيفرست»

كتب : رويترز منذ 9 دقائق

«آرونيما سينها»، البطلة الهندية السابقة فى الهندى للكرة الطائرة، فازت بلقب أول امرأة مبتورة الساق، تتسلق قمة جبل «إيفرست».

«سينها» التى تسلقت أعلى قمة جبل فى العالم باستخدام ساق صناعية، قالت: «أنا سعيدة جداً.. إنه أكبر إنجاز فى حياتى، أشعر أننى حققت حلم كل الهنود وحلم الهند نفسها».

يذكر أن البطلة الهندية من ولاية «أوتار براديش»، وقد أصيبت بجروح خطيرة فى أبريل 2011، حين كانت فى طريقها للعاصمة «نيودلهى» لخوض امتحانات التجنيد، حيث حاول بعض المجرمين انتزاع سلسلة من عنقها، وبسبب رفضها إعطاءهم مجوهراتها، قاموا بإلقائها من القطار المتحرك بعد انتزاع السلسلة، فصدمها قطار آخر، الأمر الذى تسبب فى بتر ساقها اليسرى.

فقدان «سينها» لأحد أطرافها، لم يمنعها من السعى وراء تحدٍ أكبر، بتشجيع من عائلتها، فتقول: «عندما قرأت عن إيفرست فى الصحيفة، سألت شقيقى الأكبر، هل تعتقد أن بإمكانى تسلق إيفرست؟ فقال نعم تستطيعين بالطبع، فقط تحتاجين القليل من العمل الدؤوب والمثابرة».

فى الوقت نفسه، تعتزم «سينها» التى نجحت فى اختبارات التأهل لدى المركزية الآن، أن تصبح ضابط شرطة فى قوة أمنية مركزية.

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