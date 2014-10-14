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ضبط طلقات خرطوش على يخت تركى ببورسعيد

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ضبط طلقات خرطوش على يخت تركى ببورسعيد ضبط طلقات خرطوش على يخت تركى ببورسعيد

قناة السويس- ارشيفية

تمكنت شرطة إدارة أمن الموانئ بمحافظة بورسعيد من ضبط  عدد 350 طلقة خرطوش مع ثمانية   اشخاص  على متن  يخت  بحرى  زنجا ويرفع علم جمهورية بالاو أسترالى الجنسية وذلك   خلال الاجراء الاعتيادى لتفتيش اليخت.

واكتشفت القوة الممنوعات  اثناء عبو ر اليخت  لممر المجرى الملاحى لقناة السوبيس  من ضمن سفن قافلة الشمال من بميناء بورسعيد عابر لقناة السويس من محافظة بورسعيد بعد قدومة من قبرص  متجها الى ميناء جدة   وقد أمرت النيابة العامة بميناء بورسعيد  بالتحفظ على المضبوطات وتم احتجاز اليخت بمرسى نادى اليخوت من جهة مدينة بورفؤاد .

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