نجمات العشرين والثلاثين... أيهُنَّ الأكثر أناقة؟

يُقال إنّ المرأة في عمر العشرين تكون في ذروة حيويّتها ونضارتها، بينما تكون في الثلاثين في ذروة أنوثتها وجاذبيّتها؛ وهذا أمران لن نختلف عليهما، لما لكلّ عمر من جمالٍ خاصٍّ وتميّز. لكن السؤال يبقى عن ذروة الأناقة التي تبلغها الفتاة أو المرأة وموعدها، إن كان في العشرينيّات أم في الثلاثينيّات!

بين الثلاثين والعشرين اختلاف في الأسلوب والستايل. وبالرّغم من أنّ الموضة أصبحت للجميع، وتناسب مختلف الأعمار والأشكال، يبقى أنّ ثمّة أشياء تفضّلها العشرينيّة، ولا تفضّلها الثلاثينيّة، والعكس بالعكس. فإطلالات العشرين تكون دائماً أكثر جنوناً وعصريّة وحريّة، بينما تكون إطلالات الثلاثين أنيقة، وكلاسيكيّة، في مجال الألبسة، بالرغم أن لا بأس في وجود لمسات عصريّة ومجنونة؛ وهذا ما لاحظناه في إطلالات النجمات، اللواتي يتمتّعن جميعهنّ بأسلوب مميّز، وإن بقي لكلّ عمر جماليّته الخاصّة.

من أنيقات العشرينيّات: Megan Fox، Blake Lively، Emma Stone، Taylor Swift... أما من تربّعن على عرش أناقة الثلاثين فهنّ: Jessica Alba، Angelina Jolie، Diane Kruger، Marion Cotillard وغيرهن.

استعرضنا لك اليوم أجمل إطلالات مَن بالعشرين ومَن بالثلاثين، على اختلاف أساليبهنّ وخياراتهنّ في الموضة. فشاهدي الصور واختاري السنّ التي ـ برأيك ـ تألقت نجماته أكثر.

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