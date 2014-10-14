السراويل الجلديّة لإطلالة واثقة ومميّزة

الجلد بجميع أنواعه يرتبط بالشتاء، خصوصاً تلك النوعيّة السميكة منه. وهو يستعمل عادة للمعاطف، لأنّ له ميزات كثيرة، أهمّها العمليّة والمتانة. غير أنّه منذ عدّة مواسم وحتى الآن، ونحن نرى استعمالات متعدّدة للجلد، في الملابس، والاكسسوارت، والمجوهرات، كان أقواها على السراويل، في هذا الشتاء. وقد رأينا هذه الصيحة تنتشر بكثرة على منصّات العروض العالميّة. وقد قدّم بعض المصمّمين السراويل الجلديّة بقصّة ضيّقة، مستوحاة من الروك أند رول، مثل: Diesel Black Gold، Louis Vuitton، Haider Ackermann وMatthew Williamson وقد رأينا هذه الصيحة تنتشر بكثرة على منصات العروض العالمية، وقدم بعض المصممين تلك الضيقة منها والمستوحاة من الروك أند رول مثل. والبعض الآخر من المصمّمين قدّم القصّات الواسعة والمريحة، بالخصر العالي، مثل: Emanuel Ungaro، وBalmain. قد تنوعت الألوان بين الأسود بشكل أساسيّ، والزيتي، والعسلي، والأحمر القاني.

بإمكانك ارتداء هذه السراويل لمختلف المناسبات. فإن نسّقت معها قميصاً رسمياً من الحرير أو الشيفون، واخترت حذاء ذا كعب عالٍ، فبإمكانك عندها اعتمادها في المناسبات المسائيّة. أمّا إذا ارتديت معها تيشيرت قطنيّة وحذاء من دون كعب، فبإمكانك اعتمادها للزيارات الصباحيّة.

هذه القطعة هي من أهمّ ما يجب أن يتوفر لديك في خزانتك، لهذا الموسم. فسارعي إلى شرائها بعد أن تطّلعي على المجموعة المميّزة التي اخترنا منها لك اليوم.

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