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سواروفسكي تُرصّع سبع عباءات بكريستالها البرّاق

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سواروفسكي تُرصّع سبع عباءات بكريستالها البرّاق سواروفسكي تُرصّع سبع عباءات بكريستالها البرّاق

الثلاثاء 14-10-2014 14:10

تمّ ارتداؤها منذ الآف السنين، ومعروفة بتصاميمها الفخمة، وأناقتها، وسلاستها، إذ تفسح العباءة المجال تماماً لتقنيات التطريز المعقّد، وأعمال الزخرفة والتزيين مع كريستال "سواروفسكي" SWAROVSKI

سبع عباءات مصممة لدفع الموضة إلى الأمام، مصنوعة مع كريستال "سواروفسكي" SWAROVSKI ومستوحاة من الأزياء الرائجة الحالية، حيث ظهرت في صور ساحرة.

يسلّط قسم "التصاميم" الضوء على هذه الملابس التقليدية في سياق الحياة اليومية. من العمل في المكتب، إلى التقاط صور "selfies" مع الأصدقاء في وجهات جديدة ومثيرة، وحتى لارتشاف القهوة بعد ظهر، والليالي الساحرة؛ الكريستال هو العنصر الرئيسي الذي يجلب لمسة من السحر والتألق في الحياة اليومية. تظهر عباءة واحدة استخدام ألوان كريستال الأوبال، مزيّنة ومصقلة باللؤلؤ بلون الباستيل. و تتميّز تصاميم أخرى بمخططات متكررة من الكريستال المعاصر. أشكال أنيقة ومريحة مع تفاصيل مكتنزة من الكريستال تدمج عناصر المجوهرات والنسيج. يشمل "التألّق الإستثنائي" وجهان إضافيان يسلّطان الضوء على روعة التطريز بالكريستال.
مجموعة مميزة من العباءات المُزينة بحبات "السواروفسكي" SWAROVSKI ، شاهديها هنا واختاري منها العباءة المفضلة لديك.

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سيدتي