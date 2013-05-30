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7 ملايين مواطن يوقعون على «تمرد» ضد «مرسى»

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7 ملايين مواطن يوقعون على «تمرد» ضد «مرسى» 7 ملايين مواطن يوقعون على «تمرد» ضد «مرسى»
القاهرة والدقهلية تتصدران.. إحالة موظف بـ«السكة الحديد» للشئون القانونية بسبب توقيعه.. ومظاهرات غداً فى التحرير لدعم الحملة

كتب : أحمد غنيم وسلامة عامر وعمرو حامد تصوير : محمود الدبيس منذ 10 دقائق

أعلنت حملة «تمرد» أنها جمعت 7 ملايين و54 ألفاً و535 توقيعاً بعد شهر من انطلاقها، من أصل 15 مليون توقيع تستهدفها لإجبار الرئيس محمد مرسى على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، داعية جموع الشعب للاحتشاد أمام قصر الاتحادية 30 يونيو المقبل بـ«الكروت الحمراء والصفافير»، لإعلان انتهاء شرعية النظام.

وقال محمود بدر، مؤسس الحملة، خلال مؤتمر صحفى عُقد أمس بمركز إعداد القادة، إن الحملة جمعت 7 ملايين و54 ألفاً و535 توقيعاً، خلال شهر من انطلاقها، مشيراً إلى أن الحملة لم تتسلم بعد الاستمارات التى جمعتها أحزاب جبهة الإنقاذ وعدد من الكيانات الثورية، ما يؤكد أن الرقم سيتخطى الـ15 مليون فى أقرب فرصة حتى قبل الوصول لتظاهرات 30 يونيو المقبل، وتصدرت محافظة القاهرة قائمة الموقعين لسحب الثقة من الرئيس، بمليون و892 ألفاً، ثم الدقهلية بمليون و154 ألفاً.

وأحالت «السكة الحديد» أشرف عبدالفتاح محمود، رئيس قسم المحفوظات بالهيئة، إلى الشئون القانونية بسبب توقيعه على استمارة «تمرد» فى مقر عمله برئاسة الهيئة.

واتهم أعضاء «تمرد»، تنظيم الإخوان وحزبه الحرية والعدالة، بمواصلة الاعتداء على أعضاء الحملة، وحرر أعضاء التيار الشعبى بالدرب الأحمر محضراً ضد أحد أعضاء الإخوان بالمنطقة، يُدعى «عادل حداد»، بسبب اعتدائه على إبراهيم رضا، عضو «التيار»، وإصابته بكسر فى يده باستخدام أحد الأسياخ الحديدية، وذلك على خلفية جمع «رضا» توقيعات «تمرد» أسفل مقر حزب الحرية والعدالة.

فى سياق متصل دعت رابطة «ضحايا الإخوان» وجبهة «أزهريون مع الدولة المدنية» الشعب المصرى والثوار للاحتشاد فى التحرير غداً تحت شعار «قاطع وتمرد»، لإنقاذ البلاد مما سموه سقوط الدولة على يد الإخوان ومن الاحتلال الإخوانى، ولدعم حملة «تمرد»، وتدشين حملة مقاطعة الإخوان والسلفيين من الميدان.

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