سايمون كاول: "أنا آخر عازب سيتزوج بعد جورج كلوني"

أطلق حكم برنامج X-FACTOR، النجم الأمريكي Simon Cowell على نفسه لقب "العازب الأول" مرشحاً نفسه للزواج بعد George Clooney وأمل علم الدين.

Simon، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي يتميز بروحٍ مرحة ومتواضعة، صرّح لمجلة Hello ممازحاً بالقول: " أنا العازب الوحيد المتبقي في هذا العالم بعد زواج George Clooney، فشكراً لك George."

ولكن، في الوقت نفسه، لم يستبعد النجم فكرة زواجه قريباً، خاصة بعدما استقر في علاقة عاطفية مع Lauren Silverman، وأنجب منها طفلاً.

وكان Clooney قد عرف سابقاً بـ"عازب هوليوود الأشهر"، إلا أن هذا اللقب قد انتهى، ويبدو أنه سينتقل إلى Simon Cowell ، بعد أن تزوج نجم هوليوود من فتاة أحلامه اللبنانية أمل علم الدين.