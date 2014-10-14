أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سايمون كاول: "أنا آخر عازب سيتزوج بعد جورج كلوني"

Google+ Print
سايمون كاول: "أنا آخر عازب سيتزوج بعد جورج كلوني" سايمون كاول: "أنا آخر عازب سيتزوج بعد جورج كلوني"

الثلاثاء 14-10-2014 12:50

أطلق حكم برنامج X-FACTOR، النجم الأمريكي Simon Cowell على نفسه لقب "العازب الأول" مرشحاً نفسه للزواج بعد George Clooney وأمل علم الدين.

Simon، البالغ من العمر 55 عاماً، والذي يتميز بروحٍ مرحة ومتواضعة، صرّح لمجلة Hello ممازحاً بالقول: " أنا العازب الوحيد المتبقي في هذا العالم بعد زواج George Clooney، فشكراً لك George."

ولكن، في الوقت نفسه، لم يستبعد النجم فكرة زواجه قريباً، خاصة بعدما استقر في علاقة عاطفية مع Lauren Silverman، وأنجب منها طفلاً.

وكان Clooney قد عرف سابقاً بـ"عازب هوليوود الأشهر"، إلا أن هذا اللقب قد انتهى، ويبدو أنه سينتقل إلى Simon Cowell ، بعد أن تزوج نجم هوليوود من فتاة أحلامه اللبنانية أمل علم الدين.

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي