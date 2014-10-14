بينيلوبي كروز المرأة الأكثر إثارة لعام 2014

حصدت النجمة العالمية Penelope Cruz لقب "المرأة الأكثر إثارة" لعام 2014 من مجلة Esquire.

وفازت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار باللقب بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من قبل قراء المجلة الشهيرة.

واللافت أن Penelope حصلت على اللقب رغم نمط حياتها الهادئ بعد زواجها من النجم الإسباني Javier Bardem ورغم الأمومة، وهو أمر ليس متعارفاً عليه بالنسبة لقواعد مجلة Esquire عند اختيار مرشحاتها لنيل هذا اللقب.

وتصدرت النجمة، البالغة من العمر 40 عاماً، غلاف مجلة Esquire في عددها لشهر نوفمبر المقبل، وتحدثت عن مشوارها الفني، الا أنها كانت متحفظة بشأن التطرق لحياتها الخاصة، وعلاقتها بزوجها وطفليها.

وقالت: "لقد صعّبت الأمور على نفسي في بعض الأحيان، خاصة في مرحلة العشرينيات من عمري، حيث كنت أميل وقتها لتقديم أدوار الدراما. عندما تكون فناناً يكون لديك فضول لاستكشاف الجانب المظلم من الشخصية التي تلعبها".

يذكر أن النجمة الإسبانية Penelope Cruz مرشحة للقيام بدور البطولة في الفيلم الجديد للعميل السري البريطاني " James Bond ".