محمد عساف: دنيا بطمة حقودة ونجاحي يستفزها

التقت "سيدتي" أمس محبوب العرب محمد عساف بمناسبة إصدار ألبومه الأول الذي يحمل عنوان "عساف"، ويحتوي على 11 أغنية منها العراقي والمصري والفلسطيني، وأقيم الحدث في إذاعة العربية 99 فقد استقبله معجبوه، الذين كانوا ينتظرونه على بوابة الإذاعة "بالزغاريد" والتهليل والورود، حيث أقامت الإذاعة مسابقة قبل يوم لمن يرسل كلمة عساف عبر إذاعتهم سيربحون ويحصلون على "تي شيرت" مكتوب عليه "علي الكوفية" وبتوقيع محمد عساف، إضافة إلى التقاط الصور معه؛ وبالفعل تم اختيار خمسة متسابقين حيث حضروا إلى الإذاعة وحصلوا على الجائزة والصورة، ومن بعدها أطل عبر الإذاعة على الهواء في حديث خاص.

رسالة عساف إلى دنيا عبر سيدتي

ثم التقته "سيدتي" في حوار خاص تحدث من خلاله عن العديد من الأمور منها ردة فعله عندما اتهمته دنيا بطمة عبر "سيدتي" بالغرور، وأنه يتنكر لمن وقف إلى جانبه في مرحلة صعوده فأجابنا عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، والتي ستتابعونها في الحوار الكامل معه الذي سينشر في العدد المقبل من مجلة "سيدتي". وقبل نهاية حوارنا قال: ربما نجاحي يستفز دنيا فهي قبلي في الفن ماذا فعلت؟ وعندها طلبنا منه إرسال رسالة أخيرة إلى دنيا عبر فيديو "سيدتي" فقال فيها: أنا يا دنيا مستاء مما قلته عني، ولم أتخيل أن هذا الكلام يأتي منك أنت، وفي النهاية أنا لم أقابلك غير مرة واحدة في حياتي، ولست أدري لماذا كل هذا الحقد.. لكنني أتمنى لك التوفيق وأن تكوني الفنانة التي ترضين عنها "وإذا بدك تغلطي علي ما راح أرد عليكي الله يوفقك وبس".

يمكنكم مشاهدة رسالة عساف إلى دنيا في الفيديو المرافق