عمرو مصطفى يصف أحلام بـ "الراجل" ويعترف: باسم يوسف انتهى

ضمّ الفنان عمرو مصطفى إسماً جديداً إلى قائمة النجوم الذين لم يسلموا من انتقاداته اللاذعة عندما اعتبر أن الفنانة أحلام "راجل" وذلك عندما سألته الإعلامية وفاء الكيلاني عن الراقصة فيفي عبده، فأجابها "فيفي عبده وأحلام دول رجالة".

لكن عمرو مصطفى الذي حلّ ضيفاً على برنامج "الحكم"، لم تقنعه نتائج الإحصاءات التي كانت تعرضها وفاء على شاشة كبيرة والتي تستفتي آراء الناس حول مواقف أدلى بها في مجموعة من المواضيع السياسية والفنية حتى أنه تحداها بإعادة نشر الأسئلة نفسها على صفحته الخاصة لكي يستطلع آراء الناس مجدداً حولها وعرضها في نفس يوم عرض الحلقة على الهواء، وبدا متأكداً أن النتائج سوف تصبّ في مصلحته، وكأنه كان متأكداً أن نتائج الاستطلاعات التي تعرض أمامه "مفبركة" وغير دقيقة مع أن الأخيرة أكدت أن من يقوم بتلك الاستطلاعات شركة محترمة، وأن مصداقيتها ومصداقية MBC ترفضان المنطق الذي يتحدث فيه، بينما ظل هو متمسكاً بموقفه وساخراً من النتائج حتى قبل أن تعرض على الشاشة.

الريبورتاج الذي عُرض في بداية الحلقة لخّص مسيرة عمرو مصطفى الفنية ووصفه بـ "الموهوب والمشاغب" وهو بدا راضياً عنه، وأكد أنه اشتاق إلى التلحين ولن يتكلم في السياسة بعد اليوم ولن يفتعل عداوات مع الفنانين وكل ما يريده هو الغناء فقط، وطلب من وفاء عدم استفزازه في أسئلتها مشيراً إلى أنه سامح الجميع.

مهاجمة غادة عبد الرازق

ولكن يبدو أن ما كانت تخطط له وفاء هو العكس تماماً بحيث ركزت الحلقة على مواقف ومواقف مضادة هاجم فيها مصطفى عدداً كبيراً من أهل الفن والإعلام والسياسة وردودهم عليه.

وفاء سألت عمرو "من أعطاك الحق في إدلاء رأيك في المجتمع؟" فأجابها "عندما حصلت الثورة وجدت أنه يحق لي كمواطن مصري أن أعبّر عن رأيي بالفساد الذي يحصل"، مشيراً أن أي شخص مشهور يمكن أن يوصل رأيه إلى الناس، فردت عليه وفاء" أنت انتقدت عمرو دياب لأنه غادر مصر أيام الثورة، فهل أنت تعيش عقدة عمرو دياب"؟ فرد عليها " أنا قدمت معه أجمل الأغنيات في بداياتنا. أرجو ألا تخلفيني منه. نحن معاً جنباً إلى جنب ويهمني أن أحافظ على صورته أمام كل الناس".

وفي سؤال عما إذا كان يغذّي التطرف بمواقفه أم أنه يلعب على عدم وعي الناس، ردّ مصطفى" أنا أحب عادل إمام وتأثرت كثيراً في صغري بمسرحية "مدرسة المشاغبين"، ولكن أصحابي والناس تأثروا بالجانب "الوِحش" فيها وقلدوه. الفن يؤثر على المجتمعات، وعندما "تعمل هيفاء أي حاجة كل الناس تقلدها".

وعما إذا كان لديه رغبة باستعداء الوسط الفني، مستشهدة بمهاجمته غادة عبد الرازق في أحد مسلسلاتها، أجاب "المهم أن أرضي ربنا. أنا لا أحارب الأشخاص ولا أتعمّد خسارة أحد ولكن عندما تقول "وحدة" في مسلسل "عاوزاكي تضحكي على الولد" وترد عليها "من العين دي قبل العين دة"، فهذا لا يعتبر فناً، كما تطرق الحديث إلى انتقاده الفنان محمد رمضان بنشر صورة له يستهزىء فيها من شكله، فقال" أنا أرتقي بالفن بالشَعر والشكل.الفن يجعل الناس تتصرف بطريقة إيجابية تبني المجتمع أو بطريقة سلبية تدمّره". ثم عقّبت وفاء" ولماذا أرسلت له ضابطاً؟"، فرد عليها" أنا لم أشتم محمد رمضان ولم أرسل له ضابطاً، وبإمكانه أن يرفع دعوى عليه. الصورة التي نشرتها كانت منشورة سابقاً ومن ثم أعدت نشرها على صفحتي على "فايسبوك".

في هذه الحالة يمكن أن أعتذر من هند صبري

وعن هجومه على الفنانة هند صبري وتشكيكه له بحبها لمصر، أجاب" هي ليست مصرية ولا يحق لها أن تتحدث عن مصر. توجد في مصر عادات وتقاليد معينة ومن يأتي إلى مصر يجب أن يلتزم بها"، وعندما قالت له وفاء "هند عاوزة إعتذار منك"، رد عليها" عندما تقدم عملاً يصبّ في مصلحة مصر يمكن أن أعتذر منها. يحق لزوجها المصري أن يتكلم عن مصر ولكن ليس هند صبري".

وعن إتهامه لـ خالد الصاوي بـ "تعظيم الشيطان" وبأنه ينقصه الأخلاق والوطنية، ردّ الأخير بأن عمرو مصطفى يعاني من مرض جنون الاضطهاد، أجاب "انا لم أقل هذا الكلام عنه في الصحافة.. ثم أضاف بسخرية" أنا مريض".

وعن آراء الناس بمهاجمته للفنانين، والتي تنوّعت بين الغيرة والحسد ومحاولة لفت النظر والحرص على صورة الفن، قال "لست في حاجة إلى الغيرة. أنا فنان ناجح وراضِ عن نفسي ولا أغار من أي فنان وأحب لغيري ما أتمناه لنفسي. أغنية "بشرة خير" حققت أعلى نسبة مشاهدة على اليوتيوب".

هكذا ردّ على تهمة شيرين

وعن تهمة سرقة أغنية "بشرة خير" التي وجهها إليه الملحن محمد رحيم، أجاب" محمد رحيم اعتذر عن كلامه وهذا ما أكده لي أيمن بهجت قمر"، أما بالنسبة إلى مطالبة هاني شاكر بمحاكمة مخرج "كليب" الأغنية لأنه حوّل الشعب المصري إلى "رقاصات"، ردّ معلقاً" هاني شاكر ينتظر لحناً مني. أنا شرحت له وجهة نظري، وهو أكد لي بأن الصحافي حرّف كلامه".

ثم سألت وفاء ضيفها "على أي أساس نشرت على صفحتك على "فايسبوك" في 25 أغسطس:" تاريخ موسيقى مصر الحديث يكتب اليوم"، أجابها" على أساس أغنيتيّ "بشرة خير" و"يا مصريين". كما أنني أحضّر أغنية للأطفال بعنوان "تحيا مصر". وعندما عقّبت وفاء" هل يعقل أن يقول أحد عن نفسه أنه الرقم واحد في الشرق الاوسط؟" رد عليها بغنائه "بشرة خير"، وأضاف "أنا لا أتكلم عن نفسي بل من يتكلم عني أغنية "بشرة خير" التي شاهدها 40 مليون شخص على اليوتيوب".

عمرو مصطفى رأى أننا في زمن كثر فيه "المخنثون" الذين يغنون، وذلك عندما سألته وفاء عن خامة صوته، وأضاف" صوت أحمد جمال صوت رجل، وكذلك أصوات عاصي الحلاني ومحمد منير وعمرو دياب" وتابع" أنا صوتي "كاراكتير" ولست مطرباً ولكنني يمكن أن أؤدي أغنيات صعبة".

وعن تهمة شيرين عبد الوهاب له بأنه أصبح مغروراً ولا يرد على الاتصالات الهاتفية، رد " أمس كنت مع شيرين. هي لم تتصل بي يوماً هاتفياً ولم أردّ عليها".

نجاح عمرو دياب من نجاحي

وعن انتقاده لعمرو دياب عند طرحه ألبومه الأخير وقوله له "مصر مستنية منك عملاً وطنياً"، قال "نجاح عمرو دياب واستمراريته من نجاحي، كلانا "من ستايل واحد ومش من مصلحتي يوقع". أنا وقفت معه وحققنا معاً كل أنواع النجاحات، وأنا قلت له قدم أغنية وطنية لأنني أحبه. أم كلثوم وعبد الحليم حافظ استمرا بسبب أعمالهما الوطنية. أنا صنعت مع عمرو دياب تاريخاً فنياً كبيراً، ولا أريده أن يدمّر".

وعما إذا كانت دعوته لـ عمرو دياب لغناء أعمال وطنية، محاولة منه لحثّ الأول على التلحين له، قال" لا أحتاج لكي يغني لي أحد. أنا أتعامل حالياً مع ماجدة الرومي".

وعن تطاوله على الإعلاميين، قال" كلهم يطلون ويتحدثون عن مشاكل ولا أحد منهم يقدم حلولاً ومن يتكلم عن مشاكل ولا يقدم حلولاً من الأفضل أن يخرس".

أما عن خلافه مع نجيب ساويريوس، أجاب" هو أسس شركة في تركيا وباع كل حقوق أغنياتنا ولذلك صرت اتهم بالسرقة"، وأضاف"والله العظيم أنا لحّنت أغنية "بشرة خير" في بيت توما قبل أربع سنوات، فقالوا عني "حرامي" وعندما اتهم بالسرقة "أجيب الجمل والجمّال".

وفاء سألت عمرو مصطفى "هل تشمت اليوم بـ باسم يوسف، الذي كنت تشتمه على "الفايسبوك"، فرد عليها "أنا لم أشمت به. "ده واحد بيدمر" برموز بلدي. باسم يوسف انتهى"، كما وصف عمرو مصطفى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالجاسوس الذي خان بلده.