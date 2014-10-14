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أمينة العلي: منتج سعودي هددني بعدم العمل في المملكة

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أمينة العلي: منتج سعودي هددني بعدم العمل في المملكة أمينة العلي: منتج سعودي هددني بعدم العمل في المملكة

الأربعاء 15-10-2014 16:01

نفت الفنانة الشابة أمينة العلي وجود أي خلاف بينها وبين المنتجين السعوديين، موضحة أن سبب غيابها عن الدراما رمضان الماضي ارتباطها بعمل خليجي في الكويت بعنوان "غريب بين أهله"، وشددت على أنها بنت الدراما السعودية وأنها تدين بالفضل للمملكة والجمهور السعودي في نجاحها في عالم التمثيل، مشيرة إلى أن الدراما السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة ، وأن الفنان السعودي أصبح مطلوباً خليجياً وعربياً بصورة كبيرة.
وقالت في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "المنتجون في المملكة يعدون على الأصابع، وهناك حالة من الفتور في العلاقة الفنية بيني وبينهم، والأغلب منهم منتجين مميزين، ولكن البعض يأخذ الأمور بشكل شخصي وليس فني، هناك منتج سعودي قال لي إنه لن يجعلني أمثّل في السعودية مرة أخرى، وأنه سيحرض باقي المنتجين على ألا يشركوني في أعمالهم، وأستغرب هذا التصرف خاصة وأنني لا زلت أشق طريقي وأحتاج الدعم من المنتجين، وفي النهاية الرزق على الله، وليس لأحد الفضل علي إلا رب العالمين، وبعد ذلك موهبتي والتزامي وجهدي، وبالطبع جمهوري السعودي".
وذكرت أمينة أن هناك مسلسلاً جديداً عرض عليها ولازالت تقرأ العمل وهو مسلسل بصبغة عربية، مبينة أنها كانت تستعد للمشاركة في مسلسل "بيوت من تراب" للنجم ناصر القصبي ولكن المسلسل تم تأجيله، وأعربت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية لمشاركتها رمضان الماضي في الدراما الخليجية من خلال المسلسل الكويتي "غريب بين أهله"، لافتة إلى أنها شاركت كذلك مؤخراً في بطولة مسلسل "واتساب أكاديمي" و"هواجس"، إضافة إلى مشاركتها في المسلسل السعودي "بنج" مع أحمد بدير وطلال السدر.
وأوضحت أنها لا تحرص على متابعة أي أعمال درامية في شهر رمضان، لافتة إلى أنها تتابع أعمالها لترى ما قدمته من تجسيد للشخصية وتتعلم من خلال انتقاد نفسها ومحاولة تلافي الأخطاء في الأعمال القادمة.
وأضافت أمينة العلي: أعجبني مسلسل "كلام على ورق" للفنانة هيفاء وهبي في رمضان، والإخراج أكثر من مميز للمخرج محمد سامي، ومسلسل شوقي الماجري لأنه مخرج مهم، ومسلسل غادة عبدالرازق فهي فنانة حقيقية وممثلة مهمة جداً، وأعتقد أن الدراما المصرية تفوقت بشكل رهيب في السنوات القليلة الماضية، فهي تخطو 100 خطوة للأمام فنياً والدراما السعودية والخليجية تخطو خطوتين أو 3 فقط.

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سيدتي

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