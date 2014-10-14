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Robert Downey Jr ينضم الى Captain America 3

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Robert Downey Jr ينضم الى Captain America 3 Robert Downey Jr ينضم الى Captain America 3

الثلاثاء 14-10-2014 16:04

هل سيقف Tony Stark و Steve Rodgers في خندق واحد بمواجهة العدو؟ أو سيكون Iron Man العدو اللدود لـ Captain America؟ سؤالان يطرحان اليوم بعد نجاح شركة Marvel Studios في إقناع الممثل Robert Downey Jr. الذي يؤدي دور Tony Stark في سلسلة أفلام Iron Man بالانضمام الى الممثل Chris Evans الذي يؤدي بدوره دور Steve Rogers في سلسلة أفلام Captain America وذلك في الجزء الثالث من مغامرات Captain America الذي سيتولّى إخراجه Russo Anthony و Joe Russo وهما الاخوان اللذان أخرجا الجزء الثاني من فيلم Captain America. من المتوقّع إطلاق Captain America 3 في الصالات العالمية في 6 مايو 2016.

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