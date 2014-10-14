10 نجوم أكبر مما تتوقعون

لا يخفى على أحد أن اتباع نظام صحي متكامل بين غذاء طبيعي وممارسة يومية للرياضة والابتعاد عن التدخين وشرب الكحول، يساعد الإنسان في الحفاظ على جسم صحي نشيط لا يتغير كثيراً مع التقدم في العمر.

ولكنّ بعضاً من نجوم هوليوود قد يشكلون لنا صدمة عند المقارنة بين عمرهم الحقيقي وشكلهم الخارجي الذي يبدو أصغر بكثير.

وهذه لائحة بأسماء 10 من أهم نجوم هوليوود هم فعلياً أكبر مما نتوقع :

1- Jennifer Aniston: تبلغ من العمر 45 عاماً، لكنها تتمتع بجمال ورشاقة يجعلانها تبدو أصغر سناً، ومن المتوقع أن تتزوج قريباً.

2- Julianne Moore: تبلغ من العمر 53 عاماً، لكننا نجد صعوبة في تقبل أنها بلغت عامها الـ50 حتى، نظراً لجمالها وبشرتها.

3- Gwen Stefani: تبلغ 44 عاماً، ولكن يصعب تقبل فكرة أن نجمة البوب التي أصبحت أماً قد تخطت عتبة الـ40.

4- Jim Parsons: يبلغ من العمر 40 عاماً، ولكن يخيل لنا أن نجم Big Bang Theory لم يتخط الـ20 عاماً أحياناً.

5- Sandra Bullock: تبلغ من العمر 49 عاماً، ولكن جميلة هوليوود تجعلنا نعتقد أن هناك سراً خفياً وراء جمالها ورشاقتها ووجهها الذي يبدو دائماً وجه مراهقة.

6- Rob Lowe: يبلغ من العمر 49 عاماً، ويبدو نجم Parks and Rec كما كان في St. Elmo's Fire وهو في الـ29 من عمره وكأنه لم يتغير أبداً.

7- Gabrielle Union: تبلغ من العمر 41 عاماً، ولكن حتى اليوم يمكنها أن تصور دورها في "Bring It On" ونقتنع بأنها طالبة صف ثانوي.

8- Dylan McDermott: ويبلغ من العمر 52 عاماً، لكن يصعب علينا تصديق أن نجم "Hostages" قد تخطى عتبة الـ50 وهو بهذه الجاذبية.

9- Lucy Liu: وتبلغ من العمر 45 عاماً، الا أنها تبدو وكأنها صورت اليوم "Charlie's Angel" حيث أنها لم تتغير أبداً.

10- Pharrell Williams: يبلغ من العمر 40 عاماً، ولكن دائماً ما يكون الأكثر جاذبية على السجادة الحمراء.