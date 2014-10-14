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ما حقيقة علاقة يارا بالممثل عادل كرم؟

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ما حقيقة علاقة يارا بالممثل عادل كرم؟ ما حقيقة علاقة يارا بالممثل عادل كرم؟

الثلاثاء 14-10-2014 14:47

حطت الفنانة اللبنانية يارا رحالها في دبي بصحبة مدير أعمالها طارق أبو جودة لحضور افتتاح المتجر الثالث لمحلات "بياجية" الذي تم أمس في مول الإمارات، كونها سفيرة الماركة منذ عام 2012. وفي استقبال حافل بالورود قامت يارا بقص الشريط المزين بالورود مع فيليب الرئيس التنفيذي لدار بياجية وكان في استقبالها "هرم" من الكعكات الحلوة فاختارت آخر كعكة بعدما أشارت إليها واكتشفت أن في دخلها فصاً من اللولو، فالتقطت صوراً بجانبه، ثم أكلت الكعكة، وبعدها طافت في جولة داخل المتجر.
وقبل موعد الافتتاح بنحو ساعتين التقتها "سيدتي" في فندق كمبينسكي دبي في حوار خاص كشفت من خلاله عن حقيقة علاقتها مع الممثل عادل كرم، حيث انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة عن وجود علاقة عاطفية تربط بينهما، وعن حقيقة أن هناك مشروع خطوبة وزواج، كما كشفت عماذا يحضران سوية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى كواليس حدثت أثناء رحلتها في "ستارز أون بورد" مع عاصي الحلاني، ورأيها في صوت ابنته عندما شاركته الغناء.
الإجابة عن تلك الأسئلة ترقبوها قريباً في مجلة "سيدتي".

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سيدتي