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بالصور.. وزير النقل يتفقد ميناء الغردقة البحري‎

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بالصور.. وزير النقل يتفقد ميناء الغردقة البحري‎ بالصور.. وزير النقل يتفقد ميناء الغردقة البحري‎

أكد هاني ضاحي وزير النقل  أن الوزارة لم تحصل حتي الان علي أي قروض لتطوير السكة الحديد  وأن ما تقدمت به المجر هو عرض تمويل فقط

وكشف ضاحي أن  الوضع الحالي للسكة الحديد يتطلب خلال خمس سنوات 40 مليار جنيه و76 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

 

وأضاف ضاحي خلال تفقده للانشاءات الجديدة وأعمال التطوير لميناء الغردقة البحري أنه سيتم فتح الميناء أمام الحركة الملاحية خلال الشهر المقبل ويستوعب نحو 700 الف راكب سنويا .

ووجه ضاحي بسرعة حل مشكلة العبارة المتواجدة علي الرصيف البحري للميناء والمحجوز عليها  لصالح هيئة مواني البحر الاحمر وعدد من الدائنين

 

وكشف ضاحي أن الرئيس يتابع أعمال الصيانة للطرق القديمة وتنفيذ المشروع القومي للطرق الجديدة و وتدرس وزارة النقل ازدواج الطريق الغربي سوهاج  اسوان الذي شهد مقتل نحو 28 مواطنا أمس الاول.

 

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