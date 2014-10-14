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قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراة لتطوير التعليم بالقليوبية

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قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراة لتطوير التعليم بالقليوبية قاعدة بيانات لرسائل الماجستير والدكتوراة لتطوير التعليم بالقليوبية

مديرية التربية والتعليم

أعلن السيد سعد الدبيس مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ان المركز بصدد إعداد قاعدة بيانات للمعلمين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وحصر بياناتهم والدراسات الحاصلين عليها وملخصات الرسائل بغرض الاستفادة من هذه الدراسات فى الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشار الدبيس الى ان قاعدة البيانات ستتضمن بيانات المعلمين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة واعدادهم ونوع الدراسة التى تم اجراؤها وكيفية الاستفادة من الدراسة فى العملية التعليمية وكيفية التعاون المعلمين الباحثين مع الجهات المعنية بتدريب المعلمين.

وأضاف انه سيتم اعداد ملخص بنتائج هذه الدراسات ونشرها على مستوى مدارس القليوبية للاستفادة منها فى الارتقاء بالعملية التعليمية بجوانبها المختلفة داخل المؤسسات التعليمية.

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