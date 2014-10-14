ضبط مبيدات زراعية مجهولة المصدر بالمنيا

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمنيا من ضبط كميات من المبيدات الزراعية والمخصبات المجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الزراعة والمنتهية الصلاحية.

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير امن المنيا إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات بقيام ط ح ط 31 سنة أمين معمل بالإتجار فى المبيدات المجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الزراعة من خلال محل خاص به بعزبة ميخائيل توما بمركز المنيا.

وتبين قيام المذكور بتعبئة المبيدات والمخصبات فى عبوات شركات مختلفة وتم ضبط أدوات التصنيع وهى عبارة عن بعض بقايا المواد السائلة ، أكياس بلاستيك ، ميزان الكترونى ، جاروف ، قمع بلاستيك وبعض العبوات الفارغة وكمية كبيرة من العبوات المعباة بسوائل مجهولة التركيب ، وضبط كمية من المبيدات المجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الزراعة والمنتهية الصلاحية ، وبعض الاكياس المعباة يدويا بمادة مجهولة الهوية ، والتى تتسبب فى تلوث البيئة واصابة الاشخاص بالاورام السرطانية والفشل الكلوى والبالغ عددها 770 عبوة مختلفة.

كما تم ضبط ع م ذ 45 سنه دبلوم تجارة ومقيم بقرية بني أحمد الغربية وذلك لقيامه بالاتجار في المبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة وضبط بحوزته كمية من المبيدات معروضة للبيع لديه مجهولة المصدر ولا يجوز التعامل بها وضبط لديه نحو 117علبة ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 23 أحوال قسم شرطة المسطحات.