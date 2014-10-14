ننشر نتائج زيارة محلب لأسيوط

اختتم المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء زيارته لمحافظة اسيوط والتى بدأها صباح أمس بتفقد العمل بمحطة صرف صحى قرى القوصية بقرية منشأة خشبة والتى يبلغ تكلفتها الاجمالية 21 مليون جنيه ويخدم اكثر من 8 الاف نسمة وتم تنفيذ 87 % من المشروع الذى سيتم الانتهاء منه فى 30 يونيو 2015 بالاضافة الى احلال وتجديد شبكات المياه ودق ابار جديدة لقرى التتالية والمنشاة الصغرى ومنشأة خشبة بتكلفة 6 مليون جنيه يتم الانتهاء منها فى 30 مارس 2015 .

ورافق محلب اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط ووزراء الاسكان والتنمية المحلية والتخطيط والصحة والشباب والرياضة مسئولى شركة المياه والصرف الصحى ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه وحدة طب الاسرة بقرية منشأة خشبة والتى تم تطويرها بمبلغ 2 مليون و 600 الف جنيه وحصلت على اعتماد الجودة ضمن 86 وحدة صحية على مستوى المحافظة من أجمالى 249 وحدة على مستوى المحافظة واطمأن على سير العملية التعليمية بمدرسة منشأة خشبة الاعدادية المشتركة كما استمع الى طلبات الاهالى بقرى التتالية ومنشأة خشبة وزار وحدة طب الاسرة بقرية التتالية.

وقرر محلب تشكيل لجنة من الصحة للوقوف على مشاكل الوحدات الصحية وتوفير الامصال المختلفة بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات واستكمال عمليات التطوير ودعمها بالاجهزة والامكانات الطبية .

وفى نهاية زيارته لمحافظة أسيوط قام رئيس الوزراء ومرافقوه بمتابعة سير العمل فى طريق دشلوط – الفرافرة والذى يجرى تنفيذه حاليا ضمن المشروع القومى للطرق والذى يبلغ تكلفته الإجمالية مليار جنيه بطول 310 كيلو متر والذى تم تنفيذ حوالى 35 كيلو مترا منه .