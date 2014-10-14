المالكي: من يتحدث عن تقسيم العراق يعيش “حالة من الوهم”

أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، رفض العراق أن يكون التحالف الدولي “رأس حربة لتغيير إقليمي”، معتبرا أن من يتحدث عن تقسيم العراق “يعيش حالة من الوهم”، ودعا الجميع إلي الوقوف بجانب الحكومة العراقية في الاتجاهات الصحيحة وتنبيهها على الأخطاء.

ونوه المالكي – في كلمة ألقاها خلال لقائه بشيوخ العشائر في بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط، نقلتها وكالة أنباء الإعلام العراقية (واع) – بأن تحقيق الاستقرار السياسي كفيل بتحقيق الأمان في البلاد وتحقيق الاستقرار الأمني”، مضيفا أن “الاعتصامات في الأنبار في السابق كانت خطة لتدمير السياسة واستطعنا السيطرة على الإرهاب لكن مع الأسف دخل لنا عن طريق مطالب الاعتصامات”.

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