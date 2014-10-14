أخبار عاجلة

أهالي يقطعون الطريق الزراعي في قنا -
محافظ القليوبية يعتمد 7 ملايين جنيه لتطوير وتجميل شارع 15 مايو في شبرا الخيمة -
أسامة كمال: الدول تُبنى بـ«التبرعات والفكة» -
فيديو| الشيخ: الأهلي رفض شرائي بـ200 ألف جنيه.. ودفعت 2 مليون للعب له -
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية" -
عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب -
الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المالكي: من يتحدث عن تقسيم العراق يعيش “حالة من الوهم”

Google+ Print
المالكي: من يتحدث عن تقسيم العراق يعيش “حالة من الوهم” المالكي: من يتحدث عن تقسيم العراق يعيش “حالة من الوهم”

نائب الرئيس العراقي نوري المالكي

أكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، رفض العراق أن يكون التحالف الدولي “رأس حربة لتغيير إقليمي”، معتبرا أن من يتحدث عن تقسيم العراق “يعيش حالة من الوهم”، ودعا الجميع إلي الوقوف بجانب العراقية في الاتجاهات الصحيحة وتنبيهها على الأخطاء.

ونوه المالكي – في كلمة ألقاها خلال لقائه بشيوخ العشائر في بهو الإدارة المحلية وسط مدينة الكوت بمحافظة واسط، نقلتها وكالة أنباء الإعلام العراقية (واع) – بأن تحقيق الاستقرار السياسي كفيل بتحقيق الأمان في البلاد وتحقيق الاستقرار الأمني”، مضيفا أن “الاعتصامات في الأنبار في السابق كانت خطة لتدمير السياسة واستطعنا السيطرة على الإرهاب لكن مع الأسف دخل لنا عن طريق مطالب الاعتصامات”.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا