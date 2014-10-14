ولي أمر تلميذ يكسر أنف مدرس لجلوس نجله بالصف الأخير‎ بالإسكندرية

أصيب مدرس بمدرسة النهضه الابتدائية التابعة لإدارة غرب الإسكندرية التعليمية بكسر بالأنف على يد أحد أولياء الأمور اعتراضا منه على جلوس نجله بالصف اﻷخير بالفصل.

كان اللواء أمين عز الدين مدبر أمن اﻷسكندرية قد تلقى اخطارا من قسم شرطة العامرية يفيد بقيام ولى امر أحد التلاميذ بالتعدى بالضرب على المعلم “مينا صبري غالي ” داخل المدرسة وأصيب إصابات بالغة، بسبب عدم جلوس نجله في مقعد متقدم بالمدرسة، وقامت إدارة المدرسة بتحرير محضر رقم 2702 أحوال أول عامرية.

من جانبه قال محمد القبطان القائم بأعمال نقيب المعلمين أن أحد أولياء الأمور بمدرسة النهضة الابتدائية قام ومعه أخرون بالاعتداء على المعلم” مينا صبري غالي” داخل مدرسة النهضه الابتدائية بسبب أعتراضهم على جلوس نجلهم بمقعد متأخر داخل الفصل، ودخلوا الفصل وأعتدوا على المعلم وأصيب بكسور في الأنف واليد، وتم نقله للمستشفي، مؤكدا أن هناك حالة غضب عارمة بين معلمي المدرسة وكافه المعلمين بالإسكندرية.

وطالب القبطان وزير التربية والتعليم بالتدخل لوقف الاعتداءت المتكرررة على المعلمين من أولياء الأمور، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء العملية التعليمية.