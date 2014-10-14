بالصور: 30 نجمة لم يخضعن لأيّ عملية تجميل

انتشرت موضة عمليات التجميل، فأصبحت النجمات يلجأن إلى تقنيات شدّ البشرة، وتكبير الشفاه، كما للجراحات التجميلية. لكنّ الجمال الطبيعيّ مع كلّ ما يظهر من ملامح التقدّم في السنّ لا يزال جميلاً ويعكس شخصيّة كلّ امرأة، ويجعلها تتميّز عن الأخريات.

موقع "سيدتي نت" جمع لك صور 30 نجمة لم يخضعن لأيّ عمليّة تجميل. وهنّ يصرّحن بابتعادهنّ عن هذه الجراحات والتقنيات.

قد يعجبك: بالفيديو: تدليك منزلي للحفاظ على شباب البشرة

Halle Berry : العمر 48 عاماً، معروفة بجمالها الطبيعي. وبالرغم من اقترابها من الخمسين، فإنّها لم تلجأ بعدُ إلى العمليّات التجميلية.

Kate Beckinsale: العمر 41 عاماً، تقول إنّها تفضّل الإطلالة الطبيعيّة وتبتعد عن كلّ العمليات الجراحية.

Beyoncé :العمر 33 عاماً، تعترف بمخاطر العمليّات الجراحيّة. وهي قد عبّرت عن ذلك في أغنيتها Pretty Hurts، إذ شدّدت على أنّ الجمال الحقيقيّ هو الجمال الداخلي. وبالتالي، ما يجب تجميله هو الروح وليس أيّ شيء آخر.

Charlize Theron: العمر 39 عاماً، المعروفة بجمالها الطبيعيّ تنصح النساء بأن يثقن بأنفسهنّ، لأنهنّ المصدر الأساسيّ للإشراق والجمال.

Eva Longoria: العمر 39 عاماً تقول إنّها تفضّل وجود الصدر الصغير، إذ إنّ الحجم الكبير يزيد من وزن المرأة ويُسبّب لها مشاكل في الظهر.

Drew Barrymore : العمر 39 عاماً تعتبر أنّ عمليات التجميل جعلت كلّ النساء متشابهات. من هنا، تحاول هذه الممثلة قدر الإمكان الابتعاد عن هذا الموضوع.

Salma Hayek :العمر 48 عاماً تعترف بأنّ لكلّ امرأة الحقّ في الحصول على الجراحة التجميلية. لكنها ليست بالضرورة الطريقة الفضلى.

Julia Roberts : العمر 47 عاماً تعارض بشكل قاطع عمليّات التجميل وتعتبرها تؤثر في ملامح الإنسان، وتفقده القدرة ـ بالتالي ـ على التعبير عن مشاعره.

Michelle Pfeiffer : العمر 56 عاماً تُريد أن تكبر وتشيخ بطريقة طبيعيّة.

Kate Winslet: العمر 39 عاماً تعتبر أنّ الجراحة التجميليّة هي ضدّ الأخلاق.

تابعي صور النجمات اللواتي لم يخضعن لأيّ عملية تجميل، وشاركينا رأيك، إذا كنت تجدينهنّ جميلات!

سيعجبك أيضاً:

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

ما لا تعرفينه عن صودا الخبز

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح