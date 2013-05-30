«هدارة» يفشل فى استيراد الغاز القطرى بـ8 دولارات ويطالب «مرسى» بالتدخل

كتب : شادى أحمد منذ 6 دقائق

كشف مصدر بوزارة البترول أن الوزير المهندس شريف هدارة، فشل خلال زيارته قطر فى الوصول إلى اتفاق بشأن استيراد الغاز الطبيعى القطرى. وكان من المنتظر وصول أول شحنة قطرية إلى الموانى المصرية محملة بـ70 ألف طن من الغاز المسال فى الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن «هدارة» طلب تدخل الرئيس محمد مرسى لإنقاذ المفاوضات مع الجانب القطرى، مشيراً إلى أن الحكومة عرضت سعرا للغاز يتراوح بين 8 و9 دولارات للمليون وحدة حرارية، لكن قطر رفضت وأصرت على 12 دولارا، كما طلبت مصر من قطر فترة سماح ٩ أشهر لسداد المستحقات، فيما اشترط الجانب القطرى السداد خلال شهر واحد ثم زادها إلى 6 أشهر كحد أقصى.

وتكثف الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مباحثاتها حاليا مع الشركاء الأجانب فى مصنع «إدكو» للغاز المسال وشركة «قطر للغاز» لسرعة ضخ 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا فى الشبكة القومية لتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء لتفادى انقطاع التيار.

من جانبه، أكد عزيز عفت، الخبير البترولى، أن استيراد الغاز القطرى بالسعر التى عرضته مصر وهو 8 دولارات مناسب للغاية فى ظل الوضع المالى للاقتصاد المصرى حاليا، وأضاف عفت لـ«الوطن» أنه فى حالة إصرار الجانب القطرى على رفض العرض المصرى فإنه يجب على الحكومة دراسة استيراد الغاز من إسرائيل الأقل تكلفة حيث عرضت وزارة الخارجية الإسرائيلية على مصر توريد الغاز بسعر 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وأكد «عفت» أن استيراد الغاز بالسعر القطرى سيضر الاقتصاد القومى خلال السنوات المقبلة فى ظل ارتفاع فاتورة دعم الطاقة سنويا والتى من المتوقع أن تصل إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.